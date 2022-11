El Grup Via CB Artés dormirà colíder gràcies a la victòria contra el Bàsquet Molins (65-57)

La Salle perd a la pista del SD Espanyol

Més bàsquet

Elserà colíder del grup 2 de laa l'espera del que faci el, diumenge, contra el, gràcies a la victòria que ha aconseguit aquest dissabte a casa contra elper 65-57.Els bagencs han fet valer els seus millors percentatges en tirs de 2 punts i tirs lliures per endur-se una victòria que ha quedat gairebé segellada al descans amb el marcador 35-16, amb uns visitants quedel segon quart, mentre que els locals feien 12 punts.A la represa, el CB Artés, però els del Baix Llobregat no han tingut capacitat per recuperar tots els punts perduts durant la primera mitja part del partit, tot i que han arribat a posar-se a 4 punts en l'últim minut, 59-55. Els del Bages han premut les dents en els darrers instants i s'han emportat la victòria.ha completat un excel·lent partit amb 19 punts., per la seva part, ha perdut 82-74 a la pista delel seu segon partit consecutiu després de la derrota de la passada jornada contra el CB Artés El partit as'ha decidit després que s'arribés a l'equador del partit amb empat a 39 punts, en uns primers dos períodes amben el marcador. A la represa, un primer bàsquet dei un posterior triple dehan permès les que serien últimes avantatges manresanes en el marcador.Un nou bàsquet de Farell ha tornat l'empat al marcador, 46-46, però a partir d'aquí els locals ha fet seu el ritme del partit i, lentament, però sense pausa, han anatfins a posar-se a 11 punts, 72-61, a falta de 5 minuts per al final. Les cistelles dels manresans en els darrers minuts han estat respostes sempre pels locals, que s'han endut la victòria 82-74. Pels manresans,, amb 19 punts, ha estat el màxim anotador.En aquesta mateixa categoria, eljugarà el seu partit de la jornada diumenge a partir de 2/4 de 8 del vespre contra ela Sant Joan.