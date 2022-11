El CB Navàs Viscola confirma el seu bon moment derrotant el SESE (74-61)

Més bàsquet

Elha confirmat aquest dissabte el seu bon moment a la Lliga EBA amb una còmoda victòria contra la(SESE) per 74-61, amb una fulgurant arrencada de partit i un no menys espectacular últim quart. Els del Bages confirmen, amb aquesta victòria, el seu lideratge en el grup perseguidor del líder.El CB Navàs Víscola ha dominat el partit des del primer quart, que ha finalitzat amb una ampla diferència d'11 punts, 25-14. En el segon i, sobretot, en el tercer quart, el joc dels bagencs s'ha relaxat i, tot i que els visitants no han estat tampoc massa encertats en atac, el marcador s'ha situat en un ajustat 46-42 al final del tercer quart. La pressió ha servit perquè els navassencs tornessin aen l'últim quart, que han completat amb un parcial de 28-19 per confirmar la seva cinquena victòria en lliga.Els rebots de(13) i(12), han dotat de seguretat el cercol local i han donat segones oportunitats de tir en atac. Oportunitats que han aprofitat(17 punts), i els mateixos Santos (15) i Planell (12) per fer que la victòria no arribés a perillar. Aquests mateixos tres jugadors han estat els que han obtingut una major valoració.El proper dissabte (20.15h), el CB Navàs Víscola jugarà a la pista del, que es troba a la meitat de la taula amb 4 victòries i 4 derrotes.