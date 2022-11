El Mag Magoo portarà diumenge el seu espectacle de màgia i il·lusionisme a Sant Fruitós

T'has preguntat mai qui s'inventa els? Qui els fabrica? Qui decideix si es poden fer en públic? Quants tipus de trucs hi ha? Com es classifiquen?Totes les respostes es revelaran en l'espectacle L'inventor d'il·lusions delque es podrà veure el diumenge 20 de novembre a les 6 de la tarda aldeEn aquesta funció, els nens i nenes faran una visita al taller laboratori de l'increïbleon s'endinsaran en el món dels invents i els efectes especials, i descobriran les bambolines de l'il·lusionisme.L'humor, l'enginy i una posada en escena sorprenent i original són els ingredients d'aquest espectacle per a tota la família, un xou de teatre màgic en el qual, un dels mags més prestigiosos del país i guardonat arreu del món farà riure i somiar al públic familiar.Leses poden comprar anticipadament a partir de 5,5 euros a aquest enllaç