Un santfruitosenc de 23 anys s'enfronta a 13 anys de presó per violar una noia de 13 anys

Un jove veí des'enfronta a una petició del fiscal deacusat d'un delicte d'agressió sexual a una noia de 13 anys quan ell en tenia 20, l', en el judici que s'iniciarà el proper dimarts a l'Segons l'acusació de la, l'acusat va mantenir relacions sexuals amb la noia coneixedor de l'edat que tenia i en alguna ocasió en què ella, ell la va forçar físicament malgrat el seu. En una altra ocasió, trobant-se acusat i víctima amb altres joves, la va menystenir oferint-li diners perquè, tot i que en aquella ocasió, la noia va fugir del lloc. Segons l'escrit d'acusació, en tot moment l'acusat va utilitzar laper tenir-hi sexe,si ella no es predisposava a complir els seus desitjos.Com a conseqüència d'aquestes, i del fet que mai no feia servir preservatiu, la menor va ser assistida a urgències, quatre dies després de la darrera agressió sexual, per una. En aquesta visita se li va administrari es va diagnosticar que patia diversoscom records angoixants, estat emocional negatiu persistent en forma de tristesa, irritabilitat i ràbia, sentiment de culpa, por o baixa autoestima, entre d'altres.Amb aquest quadre mèdic i després de ser coneixedors dels fets arran de l'atenció d'urgència,els fets aquell mateix dia.La Fiscalia acusa al jove santfruitosenc d'un delicte d', i li demana una condemna de 13 anys de presó, així com la prohibició de comunicació i aproximació a la víctima a menys de 1.000 metres durant 5 anys més després de complir la condemna. A més, com a responsabilitat civil, l'acusació demana que