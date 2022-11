Manresa En Comú Podem demana a l'Ajuntament que es faci cooperativista de la banca ètica

valora positivament que l'obri, "encara que massa tard", el procés participatiu per elaborar una la ciutat i vol que Manresa sigui "ciutat de referència" en planificació i execució "des de la política".Així, En Comú Podem, considera que el pla de Manresa, en la seva proposta inicial, contempla allò "bàsic" d'un pla d'aquestes característiques. No obstant això, donada la realitat de l'i també el Bages i la Catalunya Central, on es parteix d'una situació menys prominent que en altres localitats del país com, "cal dotar al pla de més elements", especialment "recursos econòmics i dedicacions de persones tècniques", perquè l'Ajuntament sigui un veritable impulsor de l'Economia Social i cooperativa.També demanen que l'Ajuntament de Manresa estudi la possibilitat de ser soci cooperativista de, i en coherència usar al màxim els seus serveis financers en les diferents operacions financeres, de dipòsits i, crèdit, "tal com altres administracions locals catalanes estan fent dins la legislació vigent".En aquesta línia, proposen que des de l'Ajuntament es treballi per conveniaramb aquestes entitats deperquè organitzacions i projectes de Manresa i el Bages, puguin obtenir crèdits i que a la vegada el mateix Ajuntament obri línies de subvenció pròpies, de forma anual o bianual, per a la promoció i enfortiment de projectes socials i cooperatius.Finalment, per fomentar la participació, demanen incloure un nou eix estratègic, l'eixd'impuls de l'economia social i solidària que permeti desenvolupar un àmbit de participació que, "si s'escau", acabi esdevenint en el, com espai per a l'avaluació i seguiment del pla, també per a la coordinació amb altres actors, des del Consell Comarcal fins a la Generalitat i amb laEn Comú Podem, farà arribar les propostes a Participació de l'Ajuntament i als membres delper a la seva consideració.