Un informe del CEESC evidencia la necessitat d'educadors socials a totes les escoles i instituts

Aquest dissabte s'ha celebrat a Barcelona la jornada Quin és l'impacte de l'Educació Social als centres educatius? per presentar l'informe que elha fet sobre la feina feta el curs passat per professionals en escoles i instituts, cinc dels quals de lai dos aDurant l'acte, que s'ha celebrat alde Barcelona, s'ha evidenciat la necessitat que hi hagi educadors socials a totes les escoles i instituts per tal de poder fer prevenció, garantir drets d'infants i joves i afavorir la cohesió social.L'acte ha estat presentat per l'educadora social manresanajuntament amb l'ebrencai la barcelonina, vocals i secretària de la junta de govern del CEESC, respectivament., vicepresident del CEESC, ha contextualitzat la situació en la qual es troba la figura professional i els contactes institucionals fets.L'informe ha estat presentat per, autor principal, i la professora universitària. També hi han intervingut, membres del grup de treball d'Educació Social i Escola del CEESC.Entre els presents hi havia, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya; responsables tècnics de la Generalitat i d'ajuntaments, professorat universitari i professionals.