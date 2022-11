Èxit aclaparador del Mercat veïnal de segona mà a Valldaura

Elque s'ha celebrat aquest dissabte al carrer Francesc Moragas de Manresa ha estat un èxit, tant amb el muntatge de més de 90 parades, com en la, animats pel temps assolellat, tot i que amb estones de fred i de vent, i també aprofitant la dinàmica de les dues grans superfícies que hi ha en aquesta via.Els paradistes han quedat molt contents tant amb l'organització de l'esdeveniment com en lade segona mà, i molts d'ells han finalitzat la jornada amb poc més que quatre coses per vendre.El Mercat, que ha estat complementat amb tallers, activitats i diverses actuacions, ha rebut la visita de l'alcalde,, el regidor de Ciutat Verda,, i la regidora de Comerç,, que han donat el tret de sortida a la jornada. Seguint el lema del Mercat, al costat de "Redueix, Reutilitza i Recicla", Huguet ha reivindicat també el "Rebutja", sota la premisa que "".Alumnes de leshan llegit el manifest per la sostenibilitat que han estat preparant a les aules durant tota la setmana expressament per a reivindicar-lo durant el Mercat.La jornada, organitzada per les, i el Pla de Dinamització Comunitari de la, ha finalitzat amb el desig, i les múltiples demandes dels paradistes, de repetir l'experiència més sovint.