Sant Joan viu amb emoció el retorn de La Nit de l'Esportista

Las'ha omplert aquest divendres al vespre per viure la setena edició de laha estat el mestre de cerimònies en aquest acte de reconeixement a aquelles persones que practiquen esport i a les entitats esportives que, amb grans dosis d'esforç, dedicació i disciplina, fan que el municipi tingui un calendari esportiu variat i ampli i sigui bressol de grans entitats i esportistes.El regidor d'Esports,, ha centrat el seu discurs en els agraïments a totes aquelles persones que han fet possible la setena edició de la Nit de l'Esportista, i també al, entitat col·laboradora en l'organització d'enguany i que el proper any 2023 serà centenari. "Estic segur que serà un any ple d'èxits i que la fareu grossa", ha assegurat el regidor. Clotet també ha volgut destacar que "les candidatures més nombroses han estat les de promeses esportives i infantils. Això ens demostra que el futur està garantit". A més, també ha remarcat l'augment de nominacions d'esportistes femenines.Callau ha iniciat la gala demanant un fort aplaudiment i reconeixement a les famílies dels candidats perquè "són el motiu de que avui siguem aquí premiant l'èxit dels nostres esportistes". Laha estat molt present durant tota la nit. Des de l'entrega del premi aals fills i home de la, tècnica de l'que no ha pogut assistir a l'acte per compromisos competitius, fins a l'agraïment més sincer de l'al seu pare després de guanyar ela la Millor trajectòria esportiva.La nit s'ha dividit en tres blocs de tres premis cadascun. En el primer bloc s'ha premiat Míriam Font com a millor entrenadora. També ha rebut el premi al'esquiador nàutic, que enguany va aconseguir ser el setè millor del món +35 anys en la seva disciplina., de l'Egiba, ha guanyat el premi a la, una de les categories més disputades, després d'un any molt complet amb actuacions destacades com la vuitena posició amb Espanya als campionats d'Europa júnior de Munic.Durant el segon bloc de premis, entregats per l'alcalde, s'ha premiat el Cadet A delcom ade la temporada, després d'una campanya on van ser campions de lliga i van posar la cirereta al pastís amb l'ascens a Divisó d'Honor. D'altra banda,ha guanyat el premi a lagràcies a un molt bon any de competicions amb el, en la disciplina de natació artística, guanyant dues medalles d'or als campionats d'Espanya infantil a Tenerife. Lase l'ha endut, actual vicepresident deli que ha passat per tots els rols possibles dins l'entitat, figura clau en els èxits esportius i el creixement del club.Al bloc final s'han lliurat els premis als millors esportistes i equips de categoria absoluta. A més, l'exfutbolistaha rebut el premi a la. Tot i la seva dilatada carrera per equips arreu de Catalunya i Espanya, ha admès que on va ser més feliç va ser en "aquests últims anys al Joanenc, el club de casa meva". El premi ase l'ha endut el, després de l'històric ascens a Tercera Divisió Nacional. El premi aha estat compartit aquest any, l'han guanyatpel seu campionat d'Espanya de mitja marató iper la consecució del Campionat d'Espanya sub-23 de llançament de martell.La Nit de l'Esportista s'ha tancat amb el discurs de l'alcalde, Jordi Solernou, qui també ha agraït als "centenars de persones que fan possible que el poble sigui dinàmic i bategui amb la força esportiva que ho fa" i ha destacat que "no només és rellevant competir per ser el millor, sinó que és molt més important l'actitud que un fa en aquesta trajectòria".Els finalistes i equips campions de totes les categories també han tingut el seu petit reconeixement en la foto de família final amb totes les autoritats. I amb tocs de pilota damunt l'escenari ha finalitzat la setena edició de la Nit de l'Esportista que ha permès després de la pandèmia poder tornar a reconèixer als esportistes de