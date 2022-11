El CE Manresa torna a centrar-se en la lliga amb la visita del CD Ibiza

Eltornarà a la quotidianitat diumenge a les 12 del migdia amb la visita a l'estadi del Congost del. Els manresana hauran de passar full de l'històric partit de diumenge passat, amb el retorn a la36 anys després, amb la millor entrada de pagament que ha viscut l'Estadi, amb el gol més ràpid de la història del futbol espanyol en competició, i amb l'eliminació a mans del Pontevedra Els homes deencaren el partit amb molt millors números que els eivisencs. Com el local, el CE Manresa només ha cedit un empat, mentre que els balears, com a visitants,. En xifres totals, el CE Manresa és el segon equipi el CD Ibiza és el segon. A més, els homes denomés han mantingut la porteria pròpia a zero en un sol partit com a visitant.Totes aquestes dades, sobre el paper, donarien prou avantatge als bagencs, però també cal tenir en compte que, a diferència del CE Manresa, el CD Ibiza va superar la primera eliminatòria de la Copa guanyant elAixí, doncs,pot viure diumenge un partit atractiu que podria consolidar la posició a la taula del CE Manresa després de la desil·lusió de diumenge passat.