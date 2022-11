Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura brillen en una gala marcada pel talent artístic de Sallent

Els guardonats

ha estat el màxim protagonista de la gala dels2022, coordinats per, que per primera vegada se celebrava fora de Manresa. Així, al vestíbul de l'Espai Cultural, els, la Joana la Negra i el Maqui, han donat la benvinguda als assistents acompanyats de les danses de l'. Fora de l'espai, a l'exterior, unes enramades retien homenatge, també, al passat industrial cintaire de Manresa.Durant la gala, presentada pels sallentins, el grup de dansa localha actuat entre el lliurament de cada premi amb l'acompanyament de sis pianistes que s'han anat rellevant durant la nit.La gala també ha servit per l'estrena absoluta de laAmunt i crits, composta pel músic sallentíi inspirada en tres melodies de. A l'escenari, en un moment especialment emotiu en record de Fàbregas, l'ha interpretat el mateix autor al piano i acompanyat per la gralla de. Les Diaforé n'han fet una interpretació ballada.A l'hora dels parlaments, destacar el de, vice-president d'Òmnium Bages-Moianès, que ha travat el seu discurs sobre tres dels aforismes de, que enguany se'n celebra el centenari del seu naixement. Ha parlat de la política de cada dia que tothom té a l'abast, de fer feina i d'encarar els reptes que tenim com a país, i ha agraït la feina i implicació per part de l'ajuntament de Sallent i del poble en general en la celebració de la gala. També ha recordat tots els sallentins il·lustres que han format part en algun moment de la junta territorial o que han estatHa tancat l'acte el parlament d', alcalde de Sallent, qui ha agraït la confiança d'Òmnium per encomanar-los la celebració de la gala i a tots els sallentins que s'hi han implicat. Les Diaforé han tancat la nit amb la dansa Febrer, amb música al piano d'. Tot seguit, l'exterior, ha desfilat lade l', el(amb música de Pep Carrera) i elsEl primer premi de la nit, el, adreçat a escriptors d'entre 16 i 20 anys, i convocat i dotat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7, l'ha lliurat Maria Camp, membre d'Òmnium Bages-Moianès, a, guanyador pel relat Una porta mal tancada.El segon premi entregat ha estat el, adreçat a iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7, ha lliurat el premi Marc Marcé, director del rotatiu, a la revista, pels 75 anys d'informació local del Moianès. Ha recollit el premi,, editor de la revista.Elper a Estudis sobre la Catalunya Central, convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès, ha estat lliurat per Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages, aper un treball sobre la població del Bages i del Moianès del segle XXI.Un dels premis nous, elper a estudis sobre la Seu de Manresa, convocat pels Amics de la Seu, i dotat amb 1.000 euros per l'empresa Cots i Claret, l'ha lliurat Francesc Rafat, president dels Amics de la Seu, a, per un treball sobre l'orgue de la Seu i la seva història.Ela la producció cinematogràfica relacionada amb Manresa, convocat i dotat per Cineclub Manresa, ha estat per aper Night Breakers. Ha recollit el premi Pau Lafoz, de l'equip tècnic del film, de mans de Jordi Casas, de CineClub Manresa.I després del cinema ha arribat el teatre amb elde textos teatrals. L'ha lliurat Joan Morros a Francescper El rol d'en Pol.Durant la gala s'ha anunciat la convocatòria del nou Premi Maria Matilde Almendros Carcasona, convocat per Ràdio Manresa i el Galliner, en reconeixement a la tasca desenvolupada per una persona o col·lectiu del món teatral amateur del Bages i el Berguedà., periodista i comissària de l'Any Maria Matilde Almendros Carcasona, s'ha encarregat d'explicar el perquè del guardó, que es donarà durant l'edició dels premis de l'any 2023.El premi a la, convocat pel Centre Artístic de Manresa, s'ha concedit a l'artista, i li ha lliurat el premi Joan Carrió, membre del Cercle Artístic de Manresa.Elsobre la Manresa Ignasiana, que guardona projectes de recerca a l'entorn l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, entre el 1522 i el 1523, l'ha lliurat Marc Aloy, alcalde de Manresa, a, per la seva trajectòria i dedicació a l'àmbit de la divulgació d'aspectes històrics, espirituals i patrimonials del llegat ignasià a Manresa.El segon premi nou de la nit, el, a iniciatives dutes a terme en el darrer any i mig per entitats o associacions de la comarca, ha estat atorgat a l'Esbart Vila de Sallent pel projecte, que agrupa l'Esbart Sant Jordi de Gironella, l'Esbart Dansajove de Navàs i l'Esbart Vila de Sallent. Han recollit el premi, directora de l'Esbart Vila de Sallent, i, president de l'Esbart Dansajove de Navàs, de mans d'Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages.El, que reconeix un article sobre un Treball de Recerca de Batxillerat o Cicles Formatius fet durant el curs 2020/2021 o 2021/2022 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central, ha estat per a, de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, amb la tutoria d'Anna Reyes; i exaequo per ade l'Institut Pius Font i Quer amb la tutoria d'Irene García. Ha lliurat el premi Raquel Valdenebro del Centre d'Estudis del Bages, entitat convocant del premi.Enguany ela la producció musical ha quedat desert, però s'ha pogut escoltar en directe la producció guanyadora de l'edició anterior Fosc, trist, lluny, obra d'Èric Sans, que l'ha interpretat a la guitarra acompanyat de la veu de Laura Poulain.I l'últim premi de la nit, l', convocat per Òmnium Bages-Moianès, ha recaigut en l'. Ha recollit el guardó Conxita Parcerisas de mans de Jordi Corrons, vicepresident d'Òmnium Bages-Moianès.