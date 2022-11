El Baxi Manresa no compta amb Giordano Bortolani

Quan en una plantilla hi arriben nous jugadors implica que altres n'han de sortir. Elha fitxat tres jugadors recentment i encara en manca un per arribar. La incorporació dedesplaçaràa la posició d'escorta de forma definitiva i això provoca una sobredimensió a les posicions exteriors del conjunt bagenc. En aquests moments,disposa de, Jerrick Harding,. Vuit jugadors per a cinc places. Els manresans necessiten aprimar la seva nòmina de jugadors i l'aler italià serà el primer sacrificat.Així ho va confirmar Martínez a la roda de premsa prèvia al partit que el Baxi Manresa jugarà contra el Cazoo Baskonia . El tècnic va explicar que no compta amb Bortolani. No es tracta d'un baix rendiment. L'entrenador del Baxi Manresa no té cap retret a fer a l'italià. Ni en el sentit personal ni en el professional. Senzillament, sobren jugadors.En els set partit que ha defensat la samarreta bagenca ha acreditat unes mitjanes de 10,1 punts, 1,7 rebots i 0,6 assistències. La principal critica que ha rebut Bortolani és unper sota de l'esperat.Bortolani no serà la única baixa al joc exterior del Baxi Manresa. La primera incògnita és saber què passarà amb Adam Waczynski. El polonès acaba el seu contracte temporal als propers dies i no hi ha cap novetat sobre si renovarà o fitxarà per un altre club. Altres veus situen Valtonen o Badio fora del club. Mentre que de l'africà no hi ha cap informació, sobre el finès només se sap que serà fora aquest cap de setmana per motius personals.