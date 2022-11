El premi Lacetània Maria Matilde Almendros Carcasona serà una realitat a partir de la propera edició

La propera edició delsestrenarà elsegons s'ha anunciat aquest divendres a lade Sallent durant el lliurament dels premis d'enguany. El nou premi l'ha proposatamb motiu del centenari del naixament de l'actriu i locutora de ràdio, i ja manresana il·lustre., comissària del Centenari, ha explicat que aquest premi será un reconeixament alde les comarques del Bages i Moianès cap a persones, famílies o entitats teatrals que han lluitat per preservar aquesta cultura tan catalana dels grups de teatre amateur. "Aquestes formacions artístiques han mantingut viva la flama del teatre, i del teatre en català, sobretot en elsquan a Barcelona les obres dels dramaturgs catalans duraven poc temps en cartellera i eren els grups amateurs qui les difonies als pobles i ciutats. Fins i tot, un espectacle tan reconegut comes podría haver perdut si no fós per aquestes formacions", ha explicat Goñi.L'homenatge as'ha fet significant al, un dels escenaris on l'actriu va actuar en un gran nombre d'ocasions. Ha estat, de la Fundació dels Carlins, qui ha recollit el testimoni de la manresana il·lustre en nom de totes les persones que cada dia pugen a un escenari sense ànim de lucre per gaudir de l'art de Talia i fer-lo arribar arreu.