ERC esclata contra Junts: «Ramon Bacardit fa de Laura Borràs a la manresana»

Els dubtes que ha expressat l'alcaldable dea Manresa,, en un comunicat, sobre la idoneïtat del nomenament de la regidora d'ERC Mariona Homs com a nova directora general de Serveis Socials de la Generalitat ha estat la gota que ha fer vessar el got a les files republicanes, "després de callar durant mesos davant de lesque ha fet al govern municipal del que forma part".El portaveu del grup municipal d'ERC,, no s'ha mossegat la llengua i ha assegurat que "Ramon Bacardit fa de". El republicà ha recordat que en les darreres setmanes ha criticat temes com la"que són responsabilitat de regidors de Junts". "Es pensa que la gent és tonta?", s'ha preguntatAquesta vegada, posant en dubte que Homs pugui fer bé la tasca de regidora i de directora general "ha anat més enllà i ha". "No sé si és que dijous no va seguir el ple o és que els companys que té a l'Ajuntament no l'han informat bé", ha elucubrat Huguet. En el comunicat, Bacardit es preguntava com podria gestionar Homs les "més de 23 responsabilitat que té en òrgans supramunicipals" però, com li han recordat els republicans, en aquest passat ple ja en va renunciar a cinc, moltes d'elles només fan una reunió cada curs "i ja s'ha fet", en altres és substituta i en els que queden, "des de sempre", hi assisteix un tècnic.L'esclat republicà, però, no s'ha limitat a criticar el candidat, sinó que també ha tingut retrets cap als seus companys al govern. "Quan dijous tots els regidors de Junts felicitaven Homs pel seu nomenament,?", s'ha preguntat Huguet, "o és que el candidat va per lliure ia Junts?".El portaveu republicà ha assegurat que no tenen intenció de passar els sis mesos que falten fins a les eleccions "perdent el temps amb", però també ha amenaçat que si el to del candidat continua essent el mateix "repassarem quina feina ha fet al govern municipal cada regidor d'ERC i, i no només d'aquest últim mandat". "I ja avanço que els regidors republicans ho hem donat tot, cosa que no es pot dir en el cas de Junts", ha apuntat."Fins ara, però no ho continuarem fent", ha conclòs Huguet.