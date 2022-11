L'Estany viurà diumenge la Festa Viu l'Ecomuseu

celebrarà diumenge la, que donarà inici a les 8 del matí amb la 9a edició de la Caminada Oliba entre l'Estany i Santa Maria d'Oló, amb tornada en bus. A l'arribada hi hauràni un vermut amb gust de Moianès.De les 10 del matí a les 12 del migdia se celebrarà una jugada popular delal Monestir. De 2/4 d'11 del matí a les 2 del migdia es faran les visites guiades. A les 11 del matí hi hauràa l'escenari de l'aparcament.Ja al migdia, a 2/4 d'1, a la sala polivalent de la casa de cultura,explicaran el projecte per recuperar històries, noms i llegendes de l'Estany. A la 1, a la plaça del Monestir es farà un, i a 2/4 de 5 de la tarda a la Sala polivalent, l'Associació de la Gent Gran de l'Estany presentarà la projecció dels millors moments de l', amb la presència del director del festival,, i del coordinador de cinema clàssicDurant tot el matí, de les 10 a les 2, hi haurà parades de productes locals, una exposició d'a la Sala polivalent, el projecteal Centre de visitants, el projectedels alumnes de l'IE Moianès i Steam4 All, i l'exposició La conservació tradicional dels aliments.