El Manifest dels Drets dels Infants a Manresa reivindica «el dret a paraigua»

Aloy lloa la implicació i el compromís dels infants

12a Setmana dels Drets dels Infants

El Manifest Commemoratiu dels, llegit aquest divendres al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, ha posat el focus en "el dret al paraigua", dret dels infants a estaren tots els àmbits de la seva vida. L'acte institucional ha comptat amb la participació d'una setantena de nens, nenes i professorat de 4t de primària de les escolesManresa, amb l'assistència de l'alcalde de Manresa,, i la regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran,Rosa Maria Ortega ha iniciat l'acte explicant, interpel·lant i dialogant amb els infants sobre el motiu de la celebració al saló de sessions de l'Ajuntament, el lloc on es decideixen actes i accions que "repercuteixen en la millora de la ciutat". La regidora ha explicat què significa eli ha fet una crida per un món "sense por de ser maltractats, un món on ningú no us pugui fer mal al carrer, ni a l'escola ni a casa". La seva intervenció l'ha finalitzat recitant uns versos de la poetaTot seguit, l'animadorha dut a terme la lectura, escrit per ell mateix, del conte El paraigua del Tinet i ha conduït les intervencions de representants de l'alumnat, unes reflexions que recollien el treball fet a les escoles a l'entorn dels drets dels infants i especialment el dret al paraigua. Han participat en aquestes lectures Arnau Diaz, Bernat Flores, Gina Rius, Gil Serracanta, Nil Torres i Ariadna Vila (La Flama); i Adam Kartit, Yasmini El Omrani i Amina Chentouf (Muntanya del Drac).En aquesta edició, els'ha abordat el dret a néixer amb societats que mirin els nens i nenes des de la integritat i la cura en tots els àmbits: físic, emocional i comunitari, potenciant un concepte de pau que vagi des de la pau interna, la pau social a la solidaritat amb els infants que neixen en contextos de violència.En el seu parlament, Marc Aloy ha felicitat l'alumnat i al dinamitzador Manel Justícia per la preparació i intervenció en l'acte i ha manifestat que "Manresa necessita persones compromeses i implicades com vosaltres" i ha defensat la idoneïtat en la tria del dret del paraigua, "el dret dels infants ade tota mena de violència i abusos".L'alcalde ha recordat que "tots els nens i nenes,, no hi ha d'haver cap infant sense protecció, amb dret a escola, a estudiar, a un habitatge, a llegir, a fer esport i a estimar". Per acabar ha agraït la participació de més de 600 alumnes en els actes del Dia Internacional i ha afegit que "escoltar-vos i defensar els vostres drets ens ajuda a ser millors com a individus i com a societat".Després de la intervenció de l'alcalde, en representació de tots els infants de les escoles de Manresa, deu infants de les dues escoles (Luca De Caneva, Paula González, Jana Olmedo, Pau Rafat, Arlet Roca Lluna Santacreu, Loqman Binalli, Aya El Omrani i Alina Tramdafor) han penjat unaper a defensar els seus drets a una estructura artística de paraigua mentre sonava la cançó del grupEls drets dels infants, seguida pel públic amb una divertida coreografia.Finalitzat l'acte al saló de sessions, els infants han continuat la festa a la plaça Major, on han pogut, amb una animació i dinamització de jocs a càrrec de les alumnes delde la FUB.L'acte institucional al saló de sessions forma part de la programació de la 12a, A Manresa, en aquesta edició han participat un total de 603 infants de Manresa dels centres escolars Sant Ignasi, Joviat, Muntanya del Drac, La Font, Oms i de Prat, La Flama, La Salle, Jeroni de Moragas, Renaixença, Pare Algué, FEDAC, Ave Maria, Vedruna, Espill, Les Bases i Puigberenguer.A banda de l'acte institucional i les activitats a les escoles, es duu a terme una àmplia programació d'activitats (tallers, contes, música, teatre, murals, entre altres) que compta amb la participació deque atenen infants a la ciutat, concretament les Biblioteques Veïnals del Xup, Carretera Santpedor, Font dels Capellans, Cal Gravat, Balconada, Valldaura, Cots, Plaça Catalunya, Sagrada Família; l'AV del Xup; el CAE; el Parc de la Séquia; l'Aula de Reforç, el Casal Infantil i Punt Òmnia de l'AV Font dels Capellans; les Biblioteques de l'Ateneu les Bases i del Casino; el Centre Obert Casal-Ot i la Ludoteca Ludugurus de la Creu Roja; Associació El Nord de la Dona i Imagina't.