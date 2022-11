El Covisa Manresa visita el Mataró amb la voluntat de revertir la tendència negativa

Elvisitarà aquest diumenge a les 12 del migdia el, un equip amb qui s'ha trobat en moltes ocasions en lliga. L'última ocasió va ser en el play off d'ascens a Segona Divisió en què, en la primera eliminatòria, el conjunt manresà va ser eliminat. Posteriorment els mataronins no tampoc aconseguiren l'ascens, els va barrar el pas Santiago.El Mataró sempre ha estat un dels equips punters de la categoria. Enguany però, es troba en una situació diferent. Es vuitè a la taula amb 14 punts amb un bagatge negatiu a casa seva amb només un partit guanyat, contra l', dos de perduts () i un d'empatat (). A fora, ha perdut a, ha guanyat al, mentre que ha empatat a Ripollet. En l'apartat de gols, en té 27 a favor i 22 en contra. El Covisa Manresa en té 34 a favor i 33 en contra.El conjunt del Bages viatjarà recuperant jugadors comque no va jugar per sanció dissabte passat ique tampoc no ho va fer per grip. Per tant, tota la plantilla es troba a disposició dea excepció del porterque es continua recuperant de la seva lesió.