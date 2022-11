Finalitzen els treballs per millorar la seguretat viària i la mobilitat a la zona del mercat de la Sagrada Família

Aquest divendres han finalitzat els treballs per millorar lai laa la zona de davant del. Les obres, que van arrencar el passat 17 d'octubre, han consistit en la creació d'un noual carrer Sant Cristòfol que dona continuïtat a l'itinerari de vianants del barri deal, en completar semafòricament la cruïlla entre els carrers Sant Cristòfol i Arquitecte Montagut i en l'ampliació de voreres. El pressupost de l'actuació ha estat de 145.684 euros.Aquest divendres, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, ha explicat les millores en una visita que s'ha fet per comprovar la finalització de les obres. Tal com ha destacat, es tracta d'una zona de la ciutat molt concorreguda, que a banda d'acollir el mercat de la Sagrada Família alberga també el CAP de la Sagrada Família, i que és porta d'entrada al barri de la Font dels Capellans. Els canvis introduïts, ha indicat, augmentaran la seguretat de vianants.Un cop acabades les obres, es restablirà la circulació de vehicles i es posaran en funcionament els nous semàfors que regulen el nou pas de vianants, que s'ha instal·lat davant del CAP de la Sagrada Família, i la resta de passos de la cruïlla. També s'invertirà el sentit de circulació en un tram del, entre els carrers Sant Cristòfol i Sabadell, essent ara en direcció carrer Sabadell. Aquest canvi de sentit, simplifica els moviments dels vehicles a la cruïlla, incrementant d'aquesta forma la seguretat dels vianants i conductors.