La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, presenta el seu primer informe a Manresa

El ple ordinari de l'del mes de novembre, celebrat aquest dijous, va arrencar amb la intervenció prèvia de la, la primera que fa des que va ser nomenada en un ajuntament, que va exposar el balanç de l'any 2021 de la gestió de la sindicatura a la ciutat, en virtut del conveni signat entre l'Ajuntament de Manresa i el Síndic de Greuges l'octubre del 2017, a través del qual aquesta institució es compromet a fer quatre visites l'any per atendre la ciutadania de Manresa, a elaborar un informe anual i a exposar-lo en sessió plenària.Tot seguit, el ple es va iniciar donant la informació de diverses, entre les quals hi havia quatre resolucions per incorporar diners al pressupost vigent provinents d'altres administracions: 21.333,33 euros de la Diputació de Barcelona per al programa, 24.650 euros de la Generalitat per actuacions de disseny de, 325.414,68 euros delde la Generalitat per a Serveis Socials i 100.000 euros de la Diputació de Barcelona per ali la, dues accions vinculades aJa dins l'apartat de dictàmens, i dins l'Àrea d'Alcaldia-Presidència, es va aprovar per unanimitat el canvi de dia dels plens de desembre i gener, que se celebraran el dijous 22 de desembre i el dijous 26 de gener. Tot seguit, es van debatre quatre punts sobre qüestions referents als càrrecs electes. En primer lloc, es va prendre coneixement de la petició del regidor de governper percebre l'assignació per assistència a les sessions dels òrgans col·legials dels quals forma part, després de cessar com a. El punt es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa (JxM) i també del vot a favor de Ciudadanos (C's). El PSC es va abstenir i Fem Manresa hi va votar en contra. En segon lloc, es va debatre l', amb vigència des de l'1 de gener de 2022, un increment dictat pel Govern central. Es va aprovar amb els vots a favor d'ERC, JxM i Fem Manresa, mentre que el PSC i C's es van abstenir.En tercer lloc, es va prendre coneixement de la renúncia de la regidora de govern, que recentment ha estat nomenadade la Generalitat, a percebre qualsevol retribució econòmica de l'Ajuntament de Manresa. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC, JxM i C's. El PSC es va abstenir i Fem Manresa hi va votar en contra. I, com a conseqüència d'aquest nomenament, en quart lloc es va aprovar la substitució de la regidora Homs en organismes i entitats que requereixen representació municipal. Així, la regidoraserà ara la representant a Sant Andreu Salut i al patronat de l'Hospital de Sant Andreu, i el regidorpassarà a ser el representant al Consell Escolar de l'Escola Ítaca. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC, JxM i C's, i l'abstenció de PSC i Fem Manresa.Tot seguit es va passar a l'Àrea de Serveis Generals, que es va iniciar amb el debat d'un punt que va servir per deixar sense efectes una plurianualitat que s'havia aprovat en el ple del passat juliol en relació amb el projecte del nou, després que la licitació d'una fase quedés deserta per l'augment del cost dels materials, i tenint també en compte que hi haurà majors ingressos per part dels fons Next Generation i de la Diputació de Barcelona. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i JxM. El PSC i C's es van abstenir i Fem Manresa hi va votar en contra.En el següent punt es va tractar el pagament de dues factures a dos proveïdors que van realitzar treballs urgents sense contracte previ, motiu pel qual la qüestió es va sotmetre a votació del ple: es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC i JxM, mentre que els grups de l'oposició es van abstenir. El mateix resultat de votacions van obtenir els dos punts d'aquesta àrea que van fer referència a diverses modificacions de crèdit, entre les quals va ressaltar la incorporació al pressupost vigent de 973.171,25 euros provinents dels fonsEncara dins l'àrea de Serveis Generals, es va aprovar -amb els vots a favor del govern i l'abstenció de l'oposició- deixar sense efectes el límit de 80 hores de serveis extraordinaris del personal de la. I per unanimitat es va aprovar l'augment de l'1,5% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Manresa, amb efectes a l'1 de gener de 2022.Es va passar aleshores a l'Àrea de Territori, en la qual es va aprovar de manera provisional la protecció dels elements amb valor històric i patrimonial de l', on s'alçarà la nova seu de la Generalitat a la Catalunya Central. Hi va votar a favor ERC, JxM, PSC i C's, mentre que Fem Manresa es va abstenir. En aquesta mateixa àrea també es van tractar tres punts de gestió interna referents al, tenint en compte que properament es farà el canvi de model. Es van aprovar tots tres amb els vots a favor d'ERC i JxM i amb l'abstenció de la resta de grups.Pel que fa a l'Àrea de Desenvolupament Local, que només contenia un punt, es va aprovar l'arrendament d'unamb els vots del govern i l'abstenció de l'oposició. I dins l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones es van aprovar, en aquest cas per unanimitat, dos punts per prorrogar les cessions d'ús a entitats de la ciutat () de locals de titularitat municipal.Es va arribar aleshores a l'apartat de les proposicions, en el qual es va debatre la proposició presentada per ERC, JxM i Fem Manresa a favor del, text que es va aprovar amb els vots a favor dels grups proposants. El PSC i C's hi van votar en contra.La sessió plenària es va acabar amb la introducció de tres preguntes. Fem Manresa va demanar sobre la saturació de les, sobre l'estat del procés peri sobre la reobertura delSobre el bus, va respondre el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, que va indicar que s'han recollit les queixes i suggeriments dels usuaris i que ja s'han traslladat a la. El mateix regidor va respondre sobre el carrer Guimerà, exposant que s'està tancant la participació amb veïns i comerciants i s'està acabant de. I sobre el dispensari del Xup, la regidora de Ciutat Saludable va respondre detallant l'estat de les actuacions d'adequació que s'hi estan duent a terme i que es compta tenir acabades per al mes de desembre.I, per tancar el ple, el PSC va demanar sobre la representació del Misteri de la Llum dins l'església del Carme , aportant diverses propostes. La regidora de Cultura i Festes va recollir les demandes per estudiar-les.Malgrat que el ple de novembre va ser eminentment tècnic, es va allargar tres hores i mitja.