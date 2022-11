La negociació del conveni de treballadors de l'Ajuntament de Manresa penja d'un fil

Les seccions sindicals del cos de lahan estat a punt aquest dijous a la tarda "d'estripar les cartes" i donar per trencada ladels treballadors de l'que fa un any que mantenen amb el departament dedel consistori. Al mstí havien mantingut una reunió de negociació de les disposicions que havia anat "molt bé", segons les dues parts, però a la tarda "ens van passar els annexes sobre el cosamb el que havíem acordat una estona abans", expliquen des dels sindicats.", admeten. De fet, l', el sindicat majoritari al cos manresà, va fer diverses piulades d'indignació, en què, fins i tot, insinuaven repetir mobilitzacions com les que van dur a terme en la, mentre se celebrava el ple municipal. Aquestes piulades van ser recollides pel regidor de Fem Manresaque va traslladar-les a la sessió, precisament mentre es debatia l'increment de sous dels treballadors municipals. La reacció del govern va ser d'estupefacció. "Però no havia anat tan bé la reunió del matí?" preguntava l'alcalde, mentre que la regidora, portaveu del govern a les reunions, corria a trobar una sortida a la "crisi" amb la responsable tècnica Iolanda Garcia, que es trobava a les cadires del públic del ple.El desacord, més enllà de "les formes", es troba principalment en l'annex de, que recull la calendarització, elsde lliure disposició, les, el cobriment de torns, o la possibilitat dede les hores, entre d'altres. "Portem anys, i sobretot des de principis de la negociació a primers de 2022,que semblava que s'havien assumit per part de l'Ajuntament, que quan ens ho presenten en paper no hi són recollits", expliquen des de l'USPAC. A més, segons asseguren, "també ens hi introdueixen punts que volen els responsables del servei que".Quan des del sindicat es donava pràcticament per tancat unque han de presentar a tota la plantilla per sera principis de desembre, "ens trobem que a la part que toca als policies locals hi ha una sèrie mesures afegides sense acord, i aquelles que havíem acordat, que no hi eren recollides". La primera reacció per part sindical va ser que "si no respecten l'acord i creuenque havíem posat, anul·lem el document i".Al vespre, però, després del ple, van començar les trucades per desfer l'embolic. "", afirmen. La situació es va calmar. Dimarts hi haurà una nova reunió, l'última abans de presentar un preacord per ser votat pels treballadors. Però aquí sí que hi ha un "". "Si continuen jugant amb nosaltres i no arribem a un acord hi haurà mobilitzacions", afirmen, i en aquest sentit recorden les de 2011, durant els últims mesos del mandat de l'alcalde Camprubí, just abans de lesque li van costar el càrrec. Amb la mateixa agenda que ara, però de fa 12 anys.