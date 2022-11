La resiliència comunitària és el tema de l'Agenda Llatinoamericana 2023 que es presentarà dimarts a Manresa

El pròxim dimarts 22 de novembre es presentarà al', que enguany té com a tema central la resiliència comunitària. En ella es fa una crida a la resistència, aportant exemples de transformació col·lectiva que poden ajudar a canviar el món. Vol posar l'accent en la necessitat d'actuar de forma conjunta per tal de lluitar contra les desigualtats. La presentació tindrà lloc a la sala d'actes delde Manresa (carrer Era del Firmat, 1-3) a 2/4 de 8 de la tarda.L'acte, que forma part de la campanya de sensibilització i difusió de l'Agenda que es fa a nivell català, consistirà en una conferència a càrrec de, professor, rector de Roda de Ter, membre de la JOC i l'HOAC, delegat dedurant 13 anys, col·laborador de l'a la selva del. Aquesta experiència en moviments de base es completarà amb la participació del. Aquest moviment aportarà l'experiència de resistència i actuació dels moviments socials a. Introduirà l'acte, membre dede Girona que també donarà a conèixer els materials didàctics que acompanyen anualment la publicació de l’agenda i que són una bona eina de treball per a centres de secundària.Com cada any l'Agenda inclou més de cinquanta articles elaborats per persones destacades en l'àmbit de la teologia, l'economia, l'ecologia, la filosofia, l'educació..., agrupats en tres apartats: veure, jutjar i actuar. Una eina pedagògica que, com diu, "no només convida a observar cap a on va el món, sinó també a reflexionar i actuar en conseqüència" (Article Actuar i resistir, La República, 28/10/2022).L'Agenda ha recorregut un llarg camí, 32 edicions, des que va ser impulsada el 1992 peli el claretià, amb la voluntat de ser una eina per donar veu als que queden al marge del camí, silenciats, ignorats i explotats. Convoquen l'acte les entitats Justícia i Pau, Associació, Càritas i elde Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.