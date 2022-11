La Fàbrica Vella de Sallent projectarà diumenge «Binti», en el marc del CineXic d'Òmnium

El mes passat,es va sumar al cicled'i, aquest diumenge a les 6 de la tarda, arribarà la segona projecció a l'Espai Culturalamb la pel·lícula Binti.Binti, una producció belga i holandesa, explica la història d'una nena nascuda alque vol viure una vida normal i que somia amb convertir-se en una famosa youtuber com la seva ídol Tatiana.El film és recomanat per a infants a partir de 8 anys i l'CineXic és un programa d'Òmnium d'impuls dela través d'un circuit de sales arreu del territori que es fa en col·laboració de, distribuidores de cinema infantil independent.CineXic proposa una programació estable de pel·lícules infantils en català per a tota la família, amb una pel·lícula cada mes, la mateixa a totes les sales del territori. Així, la propera projecció serà el desembre, el dia 18, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent, a 2/4 de 12 del migdia, amb Pippi i el senyor sense son i El viatge de Bu, d'(Letònia, 2017), i(França, 2019), respectivament.Sallent és el primer municipi delque s'incorpora a la programació de CineXic d'aquesta segona temporada. Durant la primera convocatòria, el cicle de cinema també va arribar al Moianès, concretament a l'Espai Hemalosa de, on es van projectar quatre pel·lícules, amb cent cinquanta espectadors, i que a partir de gener tornarà a programar cinema per a infants en català.