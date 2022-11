Espectacle gastronòmico-teatral per commemorar a Manresa el centenari de Joan Fuster

Exposició sobre Fuster a la Biblioteca del Casino

Elorganitza, per dimecres que ve, 23 de novembre, unper commemorar el centenari del naixement de l'escriptor de Sueca. L'acte, que tindrà lloc al dos quarts de nou del vespre alde, compta amb la col·laboració d'i l'L'eix central del sopar serà la dramatització de l'entrevista que l'escriptorava fer a Joan Fuster per al programa Personatges, dea Catalunya, l'any 1977, en la qual es repassen alguns dels aspectes cabdals de la biografia i el pensament de l'més important del segle XX. El diàleg, interpretat pels actors, s'enriquirà amb la recitació de diversos aforismes de Fuster per part de la companyiai amb la interpretació de la cantant, acompanyada del músic. També hi haurà una projecció audiovisual que reforçarà el missatge de l'obra.L'entrada al sopar teatre val 30 euros i es pot reservar a cdesvalls@gmail.com i a bages@omnium.cat L'acte estarà dedicat al escriptor i poeta manresà traspassat el setembre de l'any 2020 –, col·laborador del Col·lectiu Desvalls i profund coneixedor de l'obra de Fuster, pel seu compromís en la defensa i impuls de la llengua i la cultura catalanes.Amb motiu del centenari, els organitzadors han editat una reproducció seriada i limitada (60 unitats) d'un dibuix que l'escultor valenciàva fer a Joan Fuster. L'obra té l'autorització expressa de lai de la família de l'escultor, i es pot adquirir per cent euros a la seu manresana d'Òmnium o a través de cdesvalls@gmail.com i a bages@omnium.cat Per difondre l'acte s'ha editat un cartell il·lustrat per una imatge de Montserrat Roig i Joan Fuster conversant a l'que va captar la càmera de la fotògrafa, la qual ha autoritzat expressament l'ús de la foto per a l'esdeveniment.El mateix dia 23 de novembre, coincidint amb el centenari del naixement, es donarà a conèixer la segona iniciativa del Col·lectiu Desvalls per reivindicar la figura de Joan Fuster.Des del dilluns 14 de novembre, laexposa al vestíbul de l'equipament un ampli recull de les obres que va publicar Joan Fuster i que es poden consultar al mateix centre. La mostra, que es podrà veure fins al 30 d'aquest mateix mes de novembre, és una iniciativa del Col·lectiu Desvalls i de la Biblioteca del Casino.