Balsareny viurà l'estrena d'«El cafè de la Marina», impulsat per la Coral Sant Esteve

Aquest cap de setmana,viurà l'estrena del musical d'El Cafè de la Marina; un clàssic de la dramatúrgia catalana escrit per. Lade Balsareny és l'impulsora del projecte, que no tan sols compta amb gent del municipi de Balsareny, sinó que ho amplia amb actors, cantants i instrumentistes de diferents indrets de la: Navàs, l'Ametlla de Merola, Gironella, Moià, Artés, Sant Joan de Vilatorrada, Manresa... els quals hi estan treballant intensament des d'abans de la pandèmia.La direcció ha anat a càrrec de, ambdós formats a l'estudi Nancy Tuñón de Barcelona. Comabella, que enguany finalitza els estudis superiors de música, també en firma la direcció musical.Elestà format per Laia Carulla, Joan Torner, David Trias, Montserrat Sabala, Aina Rodríguez, Andreu Torres, Gemma Canals, Josep Mª Soler, Eva Pagerols, Josep Creus, Jordi Salut, Roc Carulla, Joan Domènech, Laia Morral, Laia Rodríguez, Jaume Caellas, Ferran Morral i Joan Prat.La música és un dels factors claus del projecte ja que, vinculats amb els versos de Sagarra, hi trobem cançons de taverna i d'essència catalana, obres d'Ortega Monasterio, Francesc Vila, Càstor Pérez, Josep Creus i Albert Guinovart. Els arranjaments vocals, interpretats per la Coral Sant Esteve, han anat a càrrec del manresà. La petita orquestra, que acompanya als cantants, està delimitada per Rosa Rodríguez (tenora), Sergi Renom (violí), Guillem Masdemon (viola), Cèlia Roca (violoncel), Núria Carreras / Anna Caballero (contrabaix), Oriol Panadès (percussions) i Marc Comabella (piano). La orquestració ha anat a càrrec de l'avinyonencL'Ajuntament de Balsareny, altres entitats del propi municipi i particulars han donat ple recolzament al projecte i a la coral, que enguany arriba als 60 anys d'història. Perruqueria Mercè, la Parròquia Santa Maria, el grup la "Il·lusió del Casal de la Gent Gran, els geganters i grallers Els K + Sonen, els Traginers, els Pastorets, l'Impremta Orriols, Dolç Capritxet... entre d'altres, han contribuït aS'ha optat per una posada en escena i una, cenyint-se a les descripcions pintoresques de l'autor respecte el paisatge mariner i aquesta societat de pescadors de la Costa Brava que ell coneixia tan bé.Les dues primeres funcions es duran a terme aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a lade Balsareny. Les entrades, que tenen un preu de 15 euros i de 7 euros per als menors de 12, es poden aconseguir a Dolç Capritxet o al 650 479 742. L'espectacle també es realitzarà a Berga el dia 3 de desembre.