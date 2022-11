L'Espai 1522 acollirà una mostra de l'acció que l'artista danès Björn Nörgaard va fer a Manresa

Nova activitat del Servei Educatiu del Museu

Segona edició de la Setmana de l'Art de Catalunya

Amb motiu de la, que se celebra del 17 al 25 de novembre, l'Espai 1522 presentarà dimecres 23 de novembre, a les 18 h, una nova instal·lació a partir d'elements que s'han conservat de l'acció que l'artista danèsva protagonitzar a la Sala de la Plana de l'Om l'any passat. El conjunt de peces, que l'artista va cedir al, es podrà visitar a partir del dissabte 26 de novembre.Durant una de les seves darreres estades a Manresa, l'octubre passat, Nörgaard va protagonitzar l'acció Better late than never, una perfomance relacionada amb la vida i l'obra de l'artista alemany, en el marc del centenari del seu naixement i dins la programació de, tenint en compte que Beuys va estar profundament influenciat peri la ciutat de, i que Nörgaard és el darrer dels col·laboradors de Beuys que continua viu. Una part dels elements que el danès va utilitzar a la Plana de l'Om són els que es podran visitar a partir d'ara, i durant un any, a l'Espai Manresa 2022.Amb aquesta actuació, es dona a conèixer una peça del fons del Museu de Manresa relacionada amb l'àmbit de treball de l', alhora que es posa de manifest el vincle entre l'Espai i el Museu de Manresa. La nova exposició substituirà la peça Sant Domènec rebent el rosari de mans de la Mare de Déu. Plafó ceràmic, Segle XVIII, que fins ara ocupava el mateix Espai Manresa 1522.El mateix 23 de novembre, durant la presentació de la nova exposició, també es presentarà una nova activitat del, que girarà a l'entorn de Joseph Beuys i la seva obra. La proposta, conceptualitzada per l'artista, s'adreçarà a tots els nivells educatius, tant per a primària com per a secundària, amb un format d'itinerari-taller, i es durà a terme del 20 al 31 de març del 2023, amb inscripció prèvia. La presentació anirà a càrrec de l'entitatAquestes activitats es presenten en el context de la segona edició de la Setmana de l'Art a Catalunya, que se celebra del 17 al 25 de novembre, una iniciativa destinada a donar relleu a lesen el conjunt del país. El programa inclou exposicions, visites guiades, tallers, conferències i altres activitats arreu de Catalunya.Posicionar l'art com a element central de l'a tot el país, fomentar-lo entre les noves generacions, afavorir la interrelació entre els agents expositius públics i privats i subratllar el paper rellevant de les galeries d'art com a transmissors dels seus valors formatius són els eixos de la Setmana de l'Art a Catalunya.L'objectiu de la iniciativa és facilitar el diàleg entre les entitats que treballen, tant acom en el conjunt de, amb el seu públic. És per això, que a banda de les galeries d'art associades que s'estenen arreu del territori, la Setmana de l'Art compta amb la participació d'una quarantena de museus, fundacions i centres d'art.La Setmana de l'Art a Catalunya constarà d'un centenar de propostes en diferents formats, adreçades a unde públics. Hi haurà exposicions en galeries, museus, fundacions i centres d'art, tant de titularitat pública com privada.