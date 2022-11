Artesania Catalunya explica la història de la manresana Mosaics Martí a través d'una exposició

100 anys d'evolució de les rajoles hidràuliques a través del llegat de Mosaics Martí

(CCAM) del Departament d'Empresa i Treball presenta Mosaics Martí, Estètica contemporània, tècnica del s. XIX, la primera exposició que recull el passat i el present de la nissaga d'artesans de rajoles hidràuliques Mosaics Martí Aquesta és una mostra dedicada al Premi Nacional d'Artesania 2021 , reconeixement que atorga anualment la Generalitat de Catalunya, que recorre la trajectòria centenària d'aquesta empresa bagenca de tercera generació, especialitzada en la producció deli que posa en valor la seva aportació contemporània en la recuperació del patrimoni arquitectònic modernista. De Mosaics Martí han sortit les rajoles per restaurar el paviment del, lao lade Barcelona, i actualment és l'única empresa de Catalunya que fabrica mosaic hidràulic de forma artesanal i continuada, des de 1913.L'exposició es divideix en diferents blocs i proposa un itinerari que s'inicia en els orígens de l'empresa amb una selecció de materials, catàlegs i eines antigues pròpies de l'ofici. Segueix amb una mostra de mosaics hidràulics recuperats de l'època modernista i amb trepes i peces reproduïdes. Finalment, presenta la mirada contemporània de Mosaics Martí: trasllada l'ofici a l'actualitat amb una selecció de peces i col·leccions que el taller a produït conjuntament amb la complicitat d'estudis d'arquitectura i disseny de prestigi internacional com, o. Tots ells han vist en els mosaics hidràulics una capacitat per oferir contemporaneïtat, a partir d'una tècnica del s. XIX.L'acte inaugural de l'exposició tindrà lloc el proper dijous 24 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda al Centre d'Artesania Catalunya, i comptarà amb la presència de l'artesà de Mosaics Martí i curador de la mostra,L'exposició es podrà visitar del 24 de novembre al 12 de febrer de 2023 al Centre d'Artesania Catalunya, a Barcelona (Banys Nous, 11).