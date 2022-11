Cinc-cents cinquanta alumnes de 4t d'ESO de Manresa fan un tast d'activitats dirigides de fitness

Durant aquests dies, 22 grups de 4t d'ESO dels instituts, uns 550 alumnes en total, participen en la primera fase delun programa de promoció d'exercici físic en l'adolescència, promogut per l'(ASPCAT), el(CCE) de la Generalitat de Catalunya i, a Manresa, amb la col·laboració de la regidoria d'Esports.L'objectiu del programa és crear una oferta atractiva d'exercici físic per adolescents, bàsicament condicionament físic o, com a opció saludable d'ocupació del temps d'oci i especialment adreçat als que no practiquen esport amb regularitat.El programa s'estructura en una primera fase en horari lectiu, que s'està desenvolupant aquests dies, i que consisteix en la participació de l'alumnat deen una sortida didàctica a un complex esportiu per conèixer la instal·lació (espais, maquinari, etc.) i fer un tastet de l'oferta d'activitats dirigides. Els set instituts que hi participen realitzen aquest tastet en les instal·lacions de les, el complex esportiui al gimnàsPosteriorment, el programa segueix amb una segona fase extraescolar que consisteix en què elsque ho vulguin facin dues tardes a la setmana d'activitats dirigides en el centre esportiu adherit, pagant una quota reduïda (subvencionada). A partir del moment en què hi hagi inscrits suficients, les activitats dirigides són exclusives per als usuaris adolescents del programa i estan adaptades a la seva edat.Tot i que el programa prioritza als alumnes de centres educatius que estiguin adherits al, s'ha obert a tots els instituts de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer als i les adolescents de la ciutat una oferta atractiva d'exercici físic com a opció saludable pel seu temps d'oci i fomentar la participació dels que no practiquen cap esport, com a mesura de lluita contra l'abandonament esportiu i el sedentarisme.