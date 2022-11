La víctima que va destapar els abusos a Montserrat reclama 150.000 euros a l'abadia

, el jove que va patir abusos quan era menor ai que va destapar el cas l'any 2019 , ha presentat una demanda per la via civil on reclama a l'abadia i al bisbat deuna indemnització de 150.000 euros. Segons ha publicat El País i ha confirmat l'ACN, Hurtado els assenyala com a responsables subsidiaris dels abusos que contra ell que va exercir el monjo Andreu Soler , uns fets que ja han prescrit per la via judicial, i que Montserrat va reconèixer a través d'un informe.Precisament, aquesta admissió del delicte és l'argument que fa servir Hurtado per, tant perquè el monjo era de la comunitat, com també perquè considera queLa demanda que Miguel Hurtado va presentar el mes de juliol i que encara està a l'espera de ser admesa a tràmit vol obrir camí cap a aquest tipus de compensacions per laEn judicis de tipus civil, la prescripció dels delictes no és automàtica i la part demandada ho ha de reclamar. Si la demanda tirés endavant i Montserrat reclamés aquesta prescripció, llavors seria el jutge qui hauria de decidir. En aquesta línia, Hurtado ha explicat que han intentat negociar amb Montserrat unabans de presentar la demanda, però que l'abadia no va voler.De la seva banda, des de Montserrat han assegurat que encarade la demanda que ha interposat Hurtado.