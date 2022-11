Imagina't tornarà dissabte al Conservatori amb «Safari», de Comediants La Baldufa

La programació per a públic familiar d'tornarà dissabte a les 2/4 de 6 de la tarda, alamb l'espectacle Safari de la, un muntatge, recomanat a partir de 3 anys i que gairebé ja ha exhaurit les entrades, que narra el viatge per la sabana amb els exploradors Pinyot i Carabassot.En aquesta història d'aventures, en Pinyot i en Carabassot s'endinsaran en un viatge trepidant al cor de la sabana, per resoldre la misteriosa desaparició del lleó.En la seva tasca d'investigació interpel·len la girafa, el mico, l'elefant, el cocodril... i en plena aventura, topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir. Amb la ferma voluntat de resoldre el cas i donar-li un cop de mà, els intrèpids investigadors demiren d'esbrinar quins són els motius d'aquest pesar.Per què el cocodril s'entesta a ultratjar el lleó, que no sap rugir? Per què la resta d'animals també s'entossudeix a fer-li la guitza? Què caldrà fer perquè el rei de la sabana s'envalenteixi?El preu de lesper veure Safari, que són a punt d'exhaurir-se, és de 8 euros (6 euros amb Carnet Imagina't) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet El proper espectacle de la programació d'Imagina't serà el dissabte 10 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre Conservatori amb l'espectacle On vas Moby Dick? de la