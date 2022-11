La gira de comiat de Falsterbo farà parada diumenge al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest diumenge a les 18h un concert de la gira de comiat que el grup de música folk, format per. Amb 53 anys voltant pels escenaris, interpreten cançons que formen part dels records musicals de quatre generacions.La formació ha decidit posar punt i final a la seva afició de cantar amb un disc i una gira. El fil conductor d'aquest projecte musicocultural no podia ser cap altre que la cançó que els ha acompanyat des del principi:, un espectacle dirigit peramb les cançons més emblemàtiques del repertori folk-rock del grup. Podrem reviure temes com L'estranya joguina, Quan el sol es pon, Camí Ral, Bella Ciao i, és clar, Paf, el Drac Màgic.Al concert del Kursaal veurem a l'escenari lesi la banda formada per. Hi haurà també la col·laboració especial de lai un grup d'alumes de SAMI de l'escola de músicade Manresa.Lestenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner, escoles de música i de 10 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet