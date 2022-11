«Bodas de sangre» de Lorca arribarà divendres al Kursaal en una nova versió de Projecte Ingenu

La sala gran delacollirà aquest divendres a les 8 del vespre, l'obra de teatre Bodas de sangre deen una versió contemporània de la companyia, un muntatge amb projeccions audiovisuals, cant i música electrònica que barreja la ficció lorquiana amb la pròpia vida del poeta.El mateix dia del casament, durant el banquet, la núvia decideix escapar-se a cavall amb el seu veritable amor: Leonardo. L'autor es basa en un fet real (el crim comès en el cortijo de Níjar) per explicar una història tràgica sobre l'amor i el desig enfrontats al deure, l'honor i els interessos familiars. Lorca retrata unaque s'enfronta a la seva societat perseguint el seu desig, una reivindicació que encara avui segueix sent necessària.Bodas de sangre és l'obra més famosa de Lorca; la primera part de la coneguda(Bodas de sangre, Yerma i La casa de Bernarda Alba) en què parteix d'un aparent costumisme per dibuixar una crítica moral de l'Espanya del seu temps. Bodas de sangre és un retrat pur i essencial de la passió amorosa enfront les convencions socials, un mirall en què qualsevol persona pot sentir-se poderosament reflectida.L'espectacle, dirigit per, està interpretat per Marina Alegre, Pol Jiménez, Toni Guillemat, Gerard Marsal, Cristina López, Martí Salvat, Xavier Torra i Ivet Zamora.Lesper veure Bodas de sangre tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb carnet del Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet