L'Escola Agrària de Manresa participa en una trobada estatal de docents d'FP sobre justícia alimentària

L'ha participat a la trobada estatal per a docents de formació professional de la xarxa, un projecte que treballa el dret a l'alimentació i el desenvolupament sostenible a les diferents etapes educatives i del qual formen part centres de tot l'Estat. La de Manresa és l'única escola agrària catalana membre d'aquesta xarxa, que abraça diferents estudis en els quals intervé l'alimentació com els agraris, els d'hoteleria, dietètica i també els serveis a la comunitat.Durant la trobada, que es va celebrar a, els docents de tots els centres van poder compartir experiències i conèixer els darrers projectes impulsats per la xarxa Alimentacción, entre els que destaca l'edició del, una publicació que pretén donar a conèixer a l'alumnat i al professorat de formació professional petites empreses i entitats sensibilitzades amb el dret a l'alimentació i les economies transformadores que s'ofereixen a col·laborar amb els centres d'per a la transformació del sistema alimentari. També se'ls va presentar material divers i campanyes amb recursos didàctics que poden utilitzar als respectius centres.El projecte Alimentacción ha tingut una durada de 4 anys i finalitzarà aquest curs acadèmic. Per això, la trobada també va servir per posar en comú les perspectives de futur deli plantejar noves vies de treball conjunt un cop s'acabi el programa.