Diumenge es rodarà una sèrie de Movistar+ als «habitatges de la Sagrada Família» de Manresa

L'ha emès un comunicat per informar que aquest pròxim diumenge, 20 de novembre, de les 7 del matí a les 5 de la tarda, es farà elde televisió per a la plataformaals coneguts popularment com a habitatges de la Sagrada Família d'aquest barri de la ciutat. El nom de la sèrie i els seus actors no s'han donat a conèixer.Amb motiu d'aquest rodatge, durant l'horari del rodatge es tallarà el trànsit de vehicles dels vials interiors als. Així mateix, el dissabte i el diumenge es prohibirà l'estacionament als vials interiors dels habitatges de la Sagrada Família per als treballs de muntatge de decorats i rodatge. Finalment, el diumenge es prohibirà l'estacionament al carrer Pilar Bertran Vallès per a zona de vehicles tècnics de rodatge.