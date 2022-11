«L'amor no mata», lema de la campanya del 25-N del Consell Comarcal del Bages

Projecte de prevenció de les violències masclistes en joves

Aquesta tardor eldona continuïtat a la campanya del 25 de novembre de l'any passat amb el lemai manté la difusió de mig miler de cors en format de clauer, 500 globus i de 400 cartells reivindicatius arreu del territori. La campanya per demanar l'eliminació de la, coincidint amb la jornada del 25 de novembre, reivindica les relacions sanes, alerta dels perills de les relacions tòxiques i presenta un cartell impactant que vol despertar consciències.La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages,, apunta que "malauradament hem de continuar fent pedagogia i difusió per ajudar a conscienciar i sensibilitzar la ciutadania". La consellera afegeix que "els casos de violència contra les dones no s'aturen i cal fer tot allò que puguem per revertir aquesta situació".Aquest curs, l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages ha recuperat el projecte pedagògic ala través del qual s'acosta la realitat d'interns condemnats per violència masclista i dones víctimes d'aquest tipus de violència als alumnes de secundària d'un total de cinc instituts de la comarca. El projecte, que va quedar aturat a conseqüència de la pandèmia, s'ha pogut recuperar aquesta tardor i a la primavera l'alumnat rebrà la visita deEn paral·lel, des del(SIAD) del Consell Comarcal del Bages es fa difusió entre el professorat de què és la violència masclista, com afecta les dones i als infants i joves i quins són els circuits i recursos d'atenció a les dones que es troben en aquestes situacions.Elha atès des de principis d'any un total de 172 dones, 71 de les quals per qüestions relacionades amb la violència masclista. Durant els primers sis mesos d'any han estat assassinades a tot l'Estat un total de 23 dones per la parella o exparella i 19 més han estat assassinades per altres persones, la majoria familiars.El material de la campanya es distribuirà en els tallers i activitats programades arreu de la comarca en què es promouran espais de debat i suport.