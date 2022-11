La millor natació se citarà diumenge al Trofeu Fèlix Serra Santamans de Manresa

Aquest diumenge, lesdeacolliran una nova edició del prestigiós, organitzat pel, que arriba a la 66a edició. La competició se celebrarà en piscina de 25 metres i cronometratge automàtic i té previst dividir-se en dues sessions, la matinal a partir de les 9.30h i la de tarda des de les 16.40h.L'aigua de lesveuran als nedadors competir en els 100 i 200 metres individuals de cada estil, els 100, 200 i 400 metres estils individuals, les proves de fons dels 400 i 800 metres lliures, i les de velocitat pura, els 50 metres dècada estils. Totes les proves tant per homes com per dones.Entre els inscrit s'hi poden trobar un reguitzell de figures que convocaran a les grades tots els bons aficionats a la natació. En els 200 meres braça,del CN Sabadell haurà de superar a la ja realitat de la natació estatal,, filla de l'olímpic manresà Jordi. No hi faltarà la campiona olímpica, que competirà en els 400 estils individuals i 400 lliures, així com la medallista mundialista, que estarà en els 100 i 50 metres braça, o, la dona més ràpida de l'Estat que oferirà uns 50 lliures d'impacte, així com en els 50 papallona.En les proves de fons,surt favorita en els 800 lliures, mentre que en els homes hi ha tres candidats destacats,segueix fidel a la cita i nedarà els 100 metres esquena, i els 100 i 200 metres estils individuals. En papallona els favorits sonen l'hectòmetre ien els 200 metres. En les proves d'esquena dues favorites amb arrels bagenques,