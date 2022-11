La rectoria de la Seu fa marxa enrere i no llogarà la Sala Gòtica al FNC

El rector de la, mossèn, ha fet marxa enrere i no llogarà ladel temple per a l'acte de presentació del candidat a l'alcaldia de Manresa per la formació d'extrema dreta, després que en un primer moment hagués justificat que "la Sala Gòtica és un espai disponible per ser llogat per tothom".Poques hores després de la publicació de la notícia al NacióManresa , Hakolimana ha decidit rectificar i no permetre que Sergi Perramon faci la seva posta de llarg a l'interior del temple manresà en un acte on defensava a les xarxes socials que es proposava "".Després d'aquesta rectificació, Perramon i el FNC hauran de buscar unon fer la presentació.