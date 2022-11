La Fira de Sant Andreu de Manresa aplegarà un centenar de parades al passeig Pere III

Encesa de la il·luminació de Nadal i inauguració de la pista de gel

Nombroses activitats se sumen a la Fira de Sant Andreu

Reforç del servei de bus amb motiu de la fira

celebrarà del 25 al 27 de novembre una nova edició de la, organitzada enguany per la(UBIC), amb la col·laboració de l'. El certamen donarà el tret de sortida a la, ja que es farà coincidir amb l'encesa de lai la inauguració de lade Sant Domènec. Els detalls de la fira han estat presentat avui en roda de premsa per la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats de l'Ajuntament de Manresa,, i per la presidenta de la UBIC,En aquesta edició, la Fira de Sant Andreu comptarà amb unal passeig Pere III. En concret, hi haurà més de 60 artesans al primer tram, 14 parades i remolcs d'oci al segon tram i prop de 30 paradistes al tercer tram. Pel que fa a les atraccions, 21 en total, estaran ubicades un any més als. Estaran en funcionament durant dos caps de setmana, aquest proper (del divendres 18 al diumenge 20 de novembre) i el cap de setmana de la fira (del 25 al 27 de novembre).Aquest any, com a novetat, a les atraccions dels Trullols, s'ha establert l'horari de 5 a 6 de la tarda per a la denominada "fira tranquil·la" per atendre les necessitats de les persones amb, que seran d'obligat compliment per a totes les activitats de fira. Durant aquesta hora, no es podran fer activitats sorolloses com ho són l'ús d'; no es podrà posar música; no es podran encendre llums de cap mena, i no es farà cap activitat complementària (com fer fum sec, llençar aigua o escuma, o qualsevol altra similar).El programa de la Fira de Sant Andreu inclou la inauguració de la pista de gel, amb unsobre gel, el dissabte 26 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda. Impulsada per la, la pista estarà oberta cada dia fins al 15 de gener de 2023. Els dies escolars funcionarà de 17 a 21 h, mentre que els caps de setmana, festius i vacances escolars estarà oberta d'11 a 21 h. L'horari dels dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener serà d'11 a 20 h. La pista s'ha començat a instal·lar aquest dimecres a la plaça de Sant Domènec.El preu de l'entrada seran 7 euros, que inclouen els patins, i hi hauràde Manresa. Els centres educatius de Manresa gaudeixen d'un descompte per anar a patinar, els matins dels dies lectius i sota reserva prèvia enviant un correu a ubicmanresa@ubicmanresa.com Segons ha explicat la presidenta de la UBIC, la pista de patinatge "és un magnífic pol d'atracció de visitants al centre", ja que l'any passatdurant els dies que va estar oberta. Infante també ha destacat, que amb la voluntat de reduir la petjada de carboni, els responsables de la pista participaran en campanyes com plantades d'arbres.El mateix 26 de novembre, dins el mateix acte d'inauguració de la pista, es farà l'encesa de llums de Nadal de la ciutat, que comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa,; la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, de la presidenta de la UBIC Tània Infante, i d'un representant del patrocinador principal, José García. Seguidament, es farà la presentació i encesa de Llums a l'ombra: Llums de Nadal reciclats, ètics i conscients al carrer del Cap del Rec Com cada any, les diferents associacions de comerciants s'encarreguen de la il·luminació dels carrers, mentre que l'Ajuntament ha instal·lat il·luminació a les places i a altres espais, com el primer tram del Passeig i les places de Crist Rei, Sant Domènec, Major i Plana de l'Om. La il·luminació estarà encesa cada dia de 17.30 a 22h, excepte el 24, 25 i 26 de desembre i 1, 5 i 6 de gener (de 17.30 a 23h) i 31 de desembre (de 17.30 a 00h). Suposa unarespecte altres anys, com a mesura d'estalvi energètic.D'altra banda, el diumenge 27 de novembre, entre les 11 i les 13 h, a la plaça Crist Rei hi haurà undestinat a infants. A més, se sumen a la Fira de Sant Andreu laamb la, el dissabte 26 de novembre a la plaça Crist Rei; elde la, i un concurs de fotografia de llums de Nadal organitzat peri diverses entitats de caire solidari.Per tal de fomentar una mobilitat sostenible els dies de Fira, en què s'incrementa la mobilitat, esi es difon el seu servei amb una campanya específica, amb vinils a busos i principals marquesines. Atès que hi ha atraccions a la zona dels Trullols i parades al centre, s'informa del servei existent i del reforç especial.Tots els dies hi haurà servei que uneix el centre amb la zona dels Trullols cada 10 minuts. Per fer això, el diumenge, en que hi ha servei de les línies de(servei cada hora) i(servei cada 40 minuts), es posa també en servei la(La Balconada), passant pels Trullols amb el servei de dissabte (serveis cada 15 minuts).Per a més informació i horaris es pot consultar el web www.manresabus.com i l'app, on es poden trobar els temps de pas real de cada bus. Cal recordar que, amb la compra d'abonaments T-10 i T-mes del bus urbà, hi ha descomptes, del 30% i 43% respectivament, que es podran utilitzar fins el dia 15 de gener.