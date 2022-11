El Mercat veïnal de segona mà de Manresa tindrà més de 90 parades

La crida que van fer les associacions de veïns deper organitzar unal tram sud del carrer Francesc Moragas de Manresa ha tingut un èxit aclaparador i més de 90 paradistes s'hi han apuntat.El Mercat, que se celebrarà aquest dissabte al matí, comptarà amb les parades, la majoria d'elles de particulars que posen a la venda productes que no fan servir, però tindrà altres activitats paral·leles, com l'actuació dels castellers, un contacontes, tallers amb materials reciclats o, fins i tot, una exposició a càrrec d'El Mercat donarà el tret de sortida a 2/4 d'11 del matí amb els parlaments i la lectura d'unelaborat per alumnes de les escoles participants. Sobre les 11 del matí actuaran els Tirallongues. A 1/4 de 12 del migdia,farà un contacontes per als més xics i un quart d'hora més tard, i fins a la 1 del migdia, portarà a terme tallers amb. Durant tot el matí es podrà veure l'exposició L'aigua allà i aquí, d'Aigües de Manresa.Els actes formen part de laen el marc de la