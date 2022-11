Un producte desenvolupat per la Fundació Alícia rep el premi InnoFòrum

Els, que s'atorguen en el marc del, han reconegut la innovació de la, un producte desenvolupat des del laboratori d'Innovació i Desenvolupament de laEl jurat del premi ha destacat "la combinació inesperada de la crema,i amb voluntat pedagògica, més el procés de I+D amb Alícia". També ha posat en valor que "la inclusió de llegums a les cremes és molt innovador i l'etiqueta del producte transmet honestedat total".El procés de disseny de la línia de cremes saludables d'Aranca s'ha fet en tot moment amb un equip interdisciplinari tant d'Aranca com d'Alícia, implicant des d'un inici també als equips de. S'ha treballat des de la ideació i conceptualització, fins al desenvolupament dels prototips gastronòmics i posterior adaptació i elaboració industrial, per assegurar la qualitat i sabor dels prototips materialitzats a les cuines d'Alícia.Les premisses pel desenvolupament del projecte han estat sempre crear unesamb valor afegit pel consumidor; saludables, equilibrades nutricionalment, sostenibles i elaborades amb productes de qualitat i temporada i que, tot i que la conservació sigui a temperatura ambient, mantingui la frescor d'un producte acabat de cuinar.Aquest és el segon any seguit en què un producte desenvolupat pel laboratori d'innovació agroalimentària d'Alícia guanya el premi InnoFòrum. L'any 2021 va ser pel, d'embotits Mallard.