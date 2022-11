Albert Coberó, escollit pel PSC com a candidat per a la reelecció com a alcalde de Súria

L'assemblea eldeva ratificar acom a candidat a l'alcaldia del municipi a lesdel proper mes de maig. Els militants del PSC de Súria van donar suport de manera unànime a l'única candidatura presentada, la de l'actual alcalde, que va agrair la confiança i es va mostrar amb força per encarar les eleccions del 2023.Un cop escollit, Coberó va reconèixer que les ganes i la il·lusió del 2019 continuen intactes i que tenen ganes "dei amb una majoria suficient per poder tirar endavant projectes importants per a Súria, que actualment estan bloquejats per plantejaments partidistes i personalistes".En aquest primer discurs ja com a candidat oficial, es va posar en relleu tota la feina feta al municipi al llarg d'aquest mandat malgrat totes lesque hi ha hagut, "l'impacte de la pandèmia, la situació econòmica de l'Ajuntament quan vam entrar, i ara els efectes derivats de la guerra d'Ucraïna, ha dificultat molt la gestió política".Coberó va remarcar les ganes de seguir treballant i desenvolupar projectes de futur i necessaris per a Súria. "Els projectes del, del, deamb beneficis a la ciutadania, d'i deals barris han de ser pilars fonamentals de la propera legislatura, i només seran possible si el PSC té l'alcaldia al municipi", va remarcar Coberó.