L'Església entra en política i lloga una sala de la basílica de la Seu de Manresa als identitaris del FNC

L'Església ha trencat la sevainstitucional llogant la Sala Gòtica de ladeper a la presentació de la candidatura del(FNC) de cara a les eleccions municipals de 2023 a la capital del Bages, segons ha anunciat a les xarxes el seu alcaldable,La rectoria, regentada pel mossèn, no només ha cedit l'espai per a una formació política i per a un acte preelectoral, sinó que ho ha fet a una formació extremadament identitària com el, que es proposa "recuperar" Manresa per als manresans.Al cartell de presentació de l'acte, que s'ha de celebrar el proper 26 de desembre a les 6 de la tarda, els responsables de la llista s'han cuidat dede la formació d', i de no vincular-ho amb les properes eleccions municipals, però la imatge del seu candidat, Sergi Perramon, amb la Seu de fons i l'expressió Presentació de la candidatura, no donen lloc a l'equívoc.La rectoria de la Seu ha defensat aque "la Sala Gòtica és un espai disponible per ser llogat per a tothom". Amb aquest prisma, mossèn Hakolimana defensa que la Seu, "evidentment, no està involucrada en res", ja que "es fa un contracte de lloguer i s'hi poden fer actes de diversa índole".