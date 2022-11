Santpedor celebrarà el Dia dels Drets dels Infants amb una jornada de joc simbòlic i experiències creatives

Aquest diumenge, l'ha organitzat una jornada lúdica per als més xics coincidint amb elSerà a partir de 2/4 d'11 del matí a la plaça Gran U d'Octubre i a la plaça de l'Església i comptarà amb la participació del. La jornada té per objectiu posar a prova l'enginy a través de jocs i experiències per divertir-nos, sentir emocions, crear records i compartir el carrer amb alegria i esperit transformador. Una de les activitats programades, Xics del Xurrac, uneix el joc simbòlic, les arts de carrer i el món casteller ambque cobren vida a través del joc i plantegen reptes d'enginy posant a prova gent de totes les edats.L'activitat L'estrany viatge del senyor Tonet compta amb deu jocs construïts amb. Entre fustes, palets i mobles antics s'amaguen els secrets en caixes que cada infant haurà de descobrir deixant-se emportar per la curiositat de descobrir un món de so, llum i moviment que es farà real a través de la robòtica.Es tracta del 33è aniversari del Dia Internacional, després que el 20 de novembre de 1989, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la. És per això que des de l'Ajuntament de Santpedor cada any es commemora aquest fet i es recorda a la ciutadania que tot infant té dret a la igualtat, al respecte, a l'ajuda mútua, a la participació, al joc, a l'educació i a la salut.