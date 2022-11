ERC Manresa organitza dissabte una ruta republicana per la ciutat

Aquest dissabte, des d's'organitzarà unaper la ciutat en una jornada matinal que començarà a les 11 del matí a la plaça Major. Des de la secció local del partit es vol commemorar el, celebrades el 20 de novembre de 1932. Esquerra Republicana de Catalunya, liderada pel president, va guanyar les eleccions amb uns grans resultats respecte a les altres formacions polítiques, fet que li va permetre constituir-se en majoria al Parlament.Al llarg de ruta, es visitaran els edificis més emblemàtics d'aquella època a la ciutat, i per tal de fer-ho amb el màxim de rigor, la visita guiada anirà acompanyada de professionals de prestigi que explicaran la història i fets que hi succeïren en el context de l'època. Es comptarà amb les explicacions de la historiadora i cofundadora de Memòria.cat,, i dels historiadors. La ruta finalitzarà amb un vermut conjunt per posar en comú l'experiència.Des d'ERC Manresa es convida a tothom que hi estigui interessat a participar d'aquesta commemoració.