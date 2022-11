La Kampana acollirà divendres una trobada per crear un espai juvenil d'art i música

Elacollirà aquest divendres, 18 de novembre, unobert a tots els joves d'entre 12 i 30 anys d'edat. La convocatòria va a càrrec del grup de joves artistes que van participar en un projecte internacional a Larache, al Marroc , i de els educadors de l'equipament juvenil. L'objectiu de la trobada, que tindrà lloc a les 6 de la tarda, és crear un nou espai d'art i música a Manresa.Els convocants fan una crida als joves deperquè participin en aquesta jornada de divendres amb l'objectiu de trobar-se i aprendre o compartir diferents tipus d'art: tocant diversos instruments musicals, cantant, dansant, dibuixant o elaborant audiovisuals.L'objectiu del projecte, promogut per La Kampana, és continuar amb joves de Manresa el projecte de creació artística que es va fer al Marroc, per tal de crear espais d'aprenentatge de manera regular i generar unamb joves de totes les edats i contextos diversos.Per participar a la trobada d'aquest divendres, es pot fer la inscripció al canal d' Instagram de La Kampana o de forma presencial, cada tarda de 16.30h a 20h.El Casal de Joves La Kampana és un servei juvenil municipal de l', gestionat i dinamitzat peldes del l'any 2013. Situat a la plaça Icària, en ple cor del Centre Històric, La Kampana vol ser un equipament actiu i dinàmic, un espai d'acollida i de convivència basat en la participació i la implicació dels joves, que fomenta i educa en valors i actituds, i que potencia models d'oci alternatiu.Per a més informació, es pot contactar amb els educadors del Casal de Joves La Kampana, Anna Martínez i Jose López, al telèfon 693926497 o bé per correu electrònic lakampana@ajmanresa.cat