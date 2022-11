Ramon Bacardit obre un canal de WhatsApp per comunicar-se amb la ciutadania

El candidat a l'alcaldia deper Manresa,, ha obert un canal de WhatsApp per a comunicar-se amb la ciutadania d'una forma propera i directa.L'objectiu del canal deés comunicar temes d'interès de Manresa i traslladar la seva visió de ciutat. A més, a més, els manresans poden escriuresobre la ciutat que el candidat a l'alcaldia de Junts respondrà.Per unir-se al canal de WhatsApp de Ramon Bacardit cal guardar a l'agenda de contactes el telèfon:, enviar un missatge a aquest número a través del WhatsApp, i respondre ok per rebre tots els missatges i comunicats de Bacardit.