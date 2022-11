L'Egiba s'estrena a la Gymnova Cup amb una sisena posició, primeres no federatives

Les gimnastes de l'han iniciat la temporada aconseguint la sisena posició en una de les competicions de mes prestigi del panorama internacional, la, amb la participació de 120 gimnastes de 25 equips de 16 països diferents, amb la presencia de vuit equips estatals, amb un format de competició diferent a l'habitual, on els equips estan formats per dues gimnastes de categoria sènior, dues júnior i dues youngsters.L'equip de l'Egiba, format per les joves, les júniori la sènior, ha estat el primer equip no federatiu de la prova, classificat per darrere, només, de Canadà, el Quebec, Romania, Finlàndia i Suïssa.En la, cal destacar l'actuació de Maria Comallonga en la categoria de joves, amb l'onzena posició. En categoria júnior, Laia Font, anava camí d'aconseguir la primera posició a la general, però després d'una caiguda a la barra d'equilibris, ha acabat vuitena. En sènior, Carla Font ha retornat a la competició després de dos anys, i ha acabat en tretzena posició després d'una actuació molt regular.Després d'aquest inici de temporada, l'equip ja entra en competició regular. Aquest cap de setmana es desplaçarà aper disputar la primera jornada de la fase regular de ladeamb l'objectiu d'aconseguir una de les places de podi, que les permetria sumar punts suficients per afrontar amb comoditat la fase regular.