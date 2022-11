Obertes les votacions per prioritzar les actuacions acordades pels Consells de Districte de Manresa

Distribució per barris dels quatre Consells de Districte

- Districte Centre: barris de Vic-Remei, Escodines, Barri Antic i Passeig i Rodalies.



- Districte Llevant: barris de Sant Pau, Comtals, Sagrada Família, Font dels Capellans, Cal Gravat, Balconada, Viladordis i Cots-Guix-Pujada Roja.



- Districte Nord: barris de Poble Nou i Carretera de Santpedor.



- Districte Ponent: barris de Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Mion-Puigberenguer, Valldaura, Miralpeix, Suanya, Xup, Torre Santa Caterina, La Guia, Bellavista i Sol i Aire.

Actuacions proposades

Districte Centre

- Instal·lació de fanals al Parc del Castell. Barri Passeig i Rodalies. Pressupost estimat de 15.000 euros.



- Dinamització de la caseta del Parc del Castell. Barri Passeig i Rodalies. Pressupost estimat de 15.000 euros.



- Arranjament de l'accés del Parc del Castell. Barri Passeig i Rodalies. Pressupost estimat de 21.000 euros.



- Dignificació de locals comercials i cartells. Tots els barris del districte. Pressupost estimat de 8.000 euros.



Districte Llevant

- Arranjament del corriol de Viladordis als Trullols. Barri de Viladordis. Pressupost estimat de 22.500 euros.



- Arranjament del Caminet de la Séquia. Barri de la Sagrada Família. Pressupost estimat d'11.250 euros.



- Millora de la paret d'un parc infantil. Barri La Sagrada Família. Pressupost estimat de 6.250 euros



- Dignificació de locals comercials i cartells. Tots els barris del districte. Pressupost estimat de 2.000 euros.



- Instal·lació de cartelleres informatives. Barri de La Balconada. Pressupost estimat de 6.000 euros.



- Asfaltatge de la rampa del camp de futbol de Sant Pau. Barri de Sant Pau. Pressupost estimat de 16.000 euros.



Districte Nord

- Arranjament de l'asfalt de passos de vianants. Barri del Poble Nou. Pressupost estimat de 10.000 euros.



- Millora del paviment als carrers Abat Oliba/Font del Gat. Barri del Poble Nou. Pressupost estimat de 6.250 euros.



- Millora d'un pas de vianants al carrer Flor de Lis. Barri del Poble Nou. Pressupost estimat de 3.500 euros.



- Dignificació de locals comercials i cartells. Tots els barris del districte.



Districte de Ponent

- Instal·lació de 10 pals i punts de llum. Barri Torre Santa Caterina. Pressupost estimat de 26.465 euros.

Aquest dimarts s'ha obert el procés de votació per prioritzar les actuacions de millora acordades en el marc dels quatrede. Per seg on any consecutiu, la votació es realitza a través de Decidim Manresa , la plataforma que agrupa els processos participatius de l'Ajuntament de Manresa, amb l'objectiu d'obrir més el procés i d'incrementar la participació.El pressupost destinat a aquest procés és de(30.000 euros per cada Consell de Districte). Poden participar en la votació totes les persones empadronades a Manresa més grans de 16 anys, que podran escollir tres actuacions de cadascun dels quatre districtes. El procés de votació estarà obert fins al dia 25 de novembre.El vot electrònic també es podrà exercir des dels locals de les diferentsi de la, que col·laboren amb la iniciativa. En aquests locals, també hi haurà la possibilitat de realitzar la votació en format paper.Per votar de manera electrònica, cal registrar-se primer a la pàgina web de Decidim Manresa (si ja s'ha fet en algun altre procés, no caldrà tornar-ho a fer). Per a les votacions en paper, es demanarà elper tal de poder comprovar si s'està empadronat a Manresa i s'és major de 16 anys.La ciutat es divideix en quatre districtes:. En cada un d'aquests quatre districtes existeix un òrgan de participació ciutadana que s'anomena Consell de Districte. És en el marc d'aquest òrgan de participació que, abans de la votació que s'inicia avui, es van proposar i debatre les diferents actuacions de millora que calen als barris de la ciutat, que ara es poden escollir a través de la plataforma Decidim Manresa.Un cop finalitzat el període de votacions (el 25 de novembre), els diferents Consells de Districte es tornaran a trobar per analitzar els resultats ide les actuacions, tenint dos aspectes claus en consideració: el resultat de les votacions i l'equilibri territorial.L'any passat més de 500 manresans i manresanes van participar en les votacions, amb la distribució següent: 133 persones al districte centre, 169 persones al districte llevant, 127 persones al districte nord i 102 persones al districte ponent.Formen part de cada Consell de Districte: un regidor delegat de l'alcalde que exerceix de regidor o regidora de districte; un regidor membre de la llista més votada a l'àrea del districte en les últimes eleccions municipals, que exerceix la presidència de la mesa del consell; les AAVV del territori; fins a un 25% d'entitats del territori; un representant per cadascun dels partits amb representació municipal; ciutadans del territori; i un funcionari municipal com a dinamitzador que també aixeca acta de la sessió.