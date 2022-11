Castellbell i el Vilar organitza una sortida per conèixer la Manresa ignasiana

Inscripció gratuïta

L'organitzen una sortida gratuïta per conèixer laaquest proper mes de desembre. L'activitat guiada recorrerà la, la, eli l'en què es posarà el punt final a la sortida amb unEl consistori vol fomentar els lligams històrics del municipi amb Manresa i el seu patrimoni ignasià i es vol posar en valor que Ignasi de Loiola va passar per Castellbell i el Vilar en el marc del seu camí entrei la capital del Bages l'any 1522.Les inscripcions per participar a la sortida són gratuïtes i s'han de fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar. L'activitat Castellbell i el Vilar a la Manresa d's'ha programat per al 5 de desembre i la sortida en grup amb autobús es farà des de la plaça de Valentí Puig a les 9.30 hores. Per a més informació es pot contactar amb l'Ajuntament a través del telèfon 93 834 03 50.