El Club de la Cançó tornarà dijous al Kursaal amb el concert de Marc Parrot

La sala petita delacollirà aquest dijous, 17 de novembre a les 7 de la tarda, la presentació d'Els fets i l'atzar, el nou treball de, inclòs dins del cicle d', i pel qual queden molt poques entrades disponibles.A Marc Parrot li escauen moltes etiquetes (cantant, músic, compositor, productor...) i en cada una de les seves facetes té un extens currículum i un prestigi guanyat al llarg de molts anys. En el món musical català, Parrot és un referent en molts àmbits, i entre projectes i encàrrecs compon, grava discos i actua. Entre el 1993 i el 2004 va publicar quatres discos en castellà; el 2005 ho va començar a fer en català i des de llavors en porta gravats vuit, el més recent dels quals és el que ha tret aquest 2022, Els fets i l'atzar. I entremig de tot això, a final de la dècada dels noranta, el seu èxit inesperat, intens i efímer, encarnantLa promoció del seu nou disc diu que a Els fets i l'atzar "es conjuguen la lírica i la profunditat de les lletres amb l'experimentació dels sons”. I que de tot plegat "l'artista en fa sorgir". Traduït vol dir una nova entrega per afegir al seu repertori i una nova oportunitat de deixar-nos seduir per la tendresa de les seves cançons, tal com ho vam fer quan va visitar El Club de la Cançó l'any 2013.Les entrades per assistir al concert de Marc Parrot, que dijous estarà acompanyat per(baix, bateria i veus) i(teclat i veus), tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i escoles de música i 12 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet