El Baxi Manresa descarta la incorporació de Jake Layman després de detectar-li una hèrnia discal

La reconstrucció total de la plantilla que elpreveia enllestir el més breu possible per sortir de l'última plaça a la, s'endarrerirà. A les dificultats que comporta trobar nous jugadors a aquestes altures de la temporada, al club manresà se li ha afegit un sobrevingut en forma de mala fortuna.En les exploracions fetes al nou fitxatge nord-americàper a la seva incorporació a les ordres de, se li ha detectat una. Un cop vistes les possibilitats de tractament, el jugador ha decidit unilateralment sotmetre's a una intervenció quirúrgica als Estats Units d'Amèrica. El club i Jake Layman han acordat rescindir el contracte.D'aquesta manera, de l' anunciada reconstrucció , el Baxi Manresa compta amb el base Frankie Ferrari i el pivot Matthias Tass per cobrir l'anunci de les traces places que faltaven per cobrir a la plantilla, però ara faltarà veure si es busca un perfil d'ala-pivot per cobrir aquesta baixa inesperada o es descarta la marxa d'un jugador de la plantilla actual.