El bagenc Juanjo Pérez es proclama campió del món de culturisme

El navarclí resident a Manresas'ha proclamat aquest diumengedeen la categoriaper a homes més alts de 1,75 metres de la, una de les dues principals que existeixen a nivell mundial. El reconeixement Mr. Universe és l'equivalent a proclamar-sede la categoria.El campionat s'ha proclamat aquest passat cap de setmana a, la primera vegada que una ciutat de l'Estat acollia una prova mundial d'aquesta disciplina. Pérez s'havia proclamat campió de Catalunya. El campió de Catalunya va passar al campionat estatal, que es va disputar dissabte. I d'aquí, els cinc primers es van classificar per a la final del Mr. Universe, que es va disputar diumenge. Juanjo Pérez és instructor al gimnàs manresàLa categoria Classic Bodybuilding valora lade la musculatura del candidat, però limita el seu pes a un 5% més del seu equivalent en altura, de manera que "es valora l'i no el seu volum", segons ha explicat Pérez a"En aquesta categoria no hi entrarien els exemples de culturisme més cinematogràfic basats en elsense límits", exposa. "Els candidats hem de programar amb molta cura els nostres entrenaments per no passar-nos de pes i repartir els exercicis per desenvolupar tots els grups de", conclou.Pérez, que el 2019 ja va ser subcampió de la categoria, ha treballat intensamentdes de llavors per aconseguir l'harmonia necessària per assaltar el campionat.Gràcies a aquest campionat, el 4 de desembre participarà en l'que se celebrarà a, Portugal, en el certamen de màxima categoria dins de la Federació WABBA.